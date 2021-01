Drie arrestaties bij controle avondklok

Agenten surveilleerden zaterdagavond rond 22.00 uur op de Informaticastraat in Terneuzen. Ze zagen op het parkeerterrein van een fastfood restaurant een auto staan met daarin drie mannen. De dienders besloten een controle in te stellen in het kader van de ingestelde avondklok. De drie inzittenden konden geen werkgevers en/of eigen verklaring overleggen. Daarom werd proces-verbaal opgemaakt. Tijdens het opnemen van de personalia bleek dat de bestuurder, een 34-jarige man uit Vlissingen, een actieve veelpleger is die nog gezocht werd als verdachte in een recherche onderzoek en aangehouden kon worden. Achterin zat een 33-jarige man die zich niet kon legitimeren. Hij werd ter zake Wet op de identificatieplicht aangehouden.