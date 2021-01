Inwoner Hoogerheide krijgt serie processen-verbaal na negeren stopteken

Bergen op Zoom - Een 23-jarige man uit Hoogerheide is zaterdag 23 januari 2021 omstreeks 20.25 uur na een achtervolging door de politie op het Sint Catharinaplein aangehouden nadat hij daarvoor met zijn auto diverse verkeersovertredingen gepleegd had. Zo negeerde hij een stopteken van de politie, reed veel te hard en stak hij een kruising over terwijl het verkeerslicht op rood stond. Bovendien heeft hij geen rijbewijs en was hij wellicht onder invloed van drugs. Verder was de auto waarin hij reed niet verzekerd en de APK-keuring niet meer geldig.