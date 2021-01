Recalcitrante man aangehouden tijdens controle avondklok

De agenten zagen vannacht een man lopen over de Marslaan. Ze besloten hem staande te houden en te controleren vanwege de ingesteld avondklok. De dienders kregen direct een grote mond en moesten van de man maar opflikkeren. Ook verklaarde hij geen ID-bewijs meer te hebben omdat hij zijn paspoort kwijt was. Hij beweerde dat je in je eigen land geen ID-bewijs bij je hoeft te hebben. Hierop is hij aangehouden.