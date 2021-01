Schade aan woningen na ontploffing

Op zondagochtend 24 januari werden rond 06.30 uur meerdere bewoners in de Preludestraat opgeschrikt door een harde knal. Een ontploffing van vermoedelijk zwaar vuurwerk veroorzaakte schade aan meerdere woningen. De politie startte direct een onderzoek, maar heeft nog geen verdachte aangehouden.



Heeft u informatie?

In het onderzoek kan de politie uw hulp goed gebruiken. Bent u getuige geweest van de ontploffing, heeft u beelden van het incident of heeft u andere informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Neemt u dan contact op via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.