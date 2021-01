Politie onderzoekt bedreiging

De man uit Nuenen was op verzoek van de eigenaresse van de woning naar de Beethovenlaan gegaan om te controleren of er sprake was van overlast. Twee bewoners zouden hier agressief op gereageerd hebben en de man hebben bedreigd met een mes. De man uit Nuenen waarschuwde daarop de politie. Agenten deden ter plaatse onderzoek en hielden twee bewoners, een 22-jarige vrouw en een 23-jarige man, van de kamerverhuurwoning aan. Ze hebben de nacht in de cel doorgebracht en worden vandaag verhoord.De man uit Nuenen was op verzoek van de eigenaresse van de woning naar de Beethovenlaan gegaan om te controleren of er sprake was van overlast. Twee bewoners zouden hier agressief op gereageerd hebben en de man hebben bedreigd met een mes. De man uit Nuenen waarschuwde daarop de politie. Agenten deden ter plaatse onderzoek en hielden twee bewoners, een 22-jarige vrouw en een 23-jarige man, van de kamerverhuurwoning aan. Ze hebben de nacht in de cel doorgebracht en worden vandaag verhoord.