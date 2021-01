Politie onderzoekt incident met explosief

Zondagavond 24 januari omstreeks 21.45 uur kwam bij de politie een melding binnen dat iemand een explosief, mogelijk vuurwerk, door het open raam van een woning de woning binnen had gegooid. Daarbij raakte een 23-jarige vrouw gewond. Het was eerder die avond al onrustig in de nabijheid van de woning, op de Postelse Hoeflaan. Daar ging onder andere een bushokje in vlammen op.

De gewonde vrouw is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Het raam waardoor het vuurwerk naar binnen was gegooid, alsmede het kozijn, zijn vernield. De vrouw heeft maandag 25 januari aangifte gedaan van poging doodslag. De politie zet het onderzoek voort.