Aanhouding voor poging overval

Bij de overval drongen rond 22.00 uur twee verdachten de zaak binnen en dreigden daarbij met een steekwapen. Ze werden verjaagd door een medewerker en sloegen op de vlucht. De dag na dit incident, zaterdag 16 januari rond 20.00 uur, werd wederom door twee verdachten geprobeerd een snackbar in Stein te overvallen. Ditmaal op de Kelderstraat. Er wordt onderzocht of beide incidenten met elkaar te maken hebben.

In het onderzoek naar beide incidenten is men dringend op zoek naar getuigen of mensen die mogelijk meer informatie hebben. Heeft u op vrijdag 15 januari rond 22.00 uur twee personen gezien die zich op verdachte wijze rondom de snackbar aan de Peldenstraat ophielden? Of op zaterdag 16 januari rond 20.00 uur bij de snackbar op de Kelderstraat? Deel die informatie dan via 0900-8844 of via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).