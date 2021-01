Aanhoudingen tijdens ongeregeldheden tijdens avondklok in Tilburg, Breda en Oosterhout

Tilburg

Zondagavond circuleerden onder andere op Snapchat oproepen tot rellen. Overdag werden stopgesprekken met initiatiefnemers gehouden. In de omgeving van de Wandelboslaan in Tilburg heerste vanaf 20.30 uur een gespannen sfeer met zwaar vuurwerk en vernielingen. Tot nu toe zijn een twintigtal relschoppers aangehouden.

Breda en Oosterhout

In Oosterhout in de omgeving van de Loevesteinlaan en in Breda in de wijk Tuinzigt kwamen ook groepen mensen bij elkaar. In Breda werden winkelwagens en een hekwerk op straat gezet. Rondom het Nelson Mandelaplein werden brandstichtingen gepleegd en zijn ruiten van winkels ingegooid. Ook hier was de ME aanwezig. Een 35-jarige man uit Bavel is aangehouden omdat hij via sociale media zo hebben opgeroepen tot oproer. In Oosterhout was het onrustig in de omgeving van de Loevesteinlaan. Bij een restaurant zijn ruiten ingegooid en blokkeerden mensen met hekwerken een straat. Politiemensen werden met vuurwerk bekogeld en brandweerlieden met stenen. Er raakte niemand gewond. Rond 00.30 uur werd het rustiger op straat. De politie is nog enige tijd aanwezig gebleven om toezicht te houden.

Betrokkenheid

De politie ziet dat het merendeel van de mensen zich aan de avondklok houdt en dat het op de meeste plekken rustig is op straat. Mensen zijn betrokken en melden bij de politie wanneer zij op sociale media opruiende oproepen zien. De politie monitort dergelijke berichten nauwlettend en houden stopgesprekken met initiatiefnemers van deze oproepen.

Camerabeelden

De politie gaat verder onderzoek doen naar de ongeregeldheden in Breda, Oosterhout en Tilburg. Wat heeft u gezien, weet u wie de mogelijke daders zijn? Of heeft u beeldmateriaal dat wij in het onderzoek kunnen gebruiken? Deel het met de politie. Bel dan met: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). U kunt ook een tipformulier invullen. Later komen we met een speciale link waar de beelden gedeeld kunnen worden zodat ze rechtstreeks bij het onderzoeksteam terecht komen.