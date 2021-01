Helft relschoppers Eindhoven zit nog vast

We hebben de overtuiging dat er snel meer aanhoudingen volgen. Er is inmiddels een groot onderzoek gestart en we zetten maximaal in op de opsporing van deze relschoppers. We hebben veel beeldmateriaal beschikbaar. Al deze beelden worden door het onderzoeksteam bekeken om relschoppers te identificeren en op te sporen. Het is goed om te zien dat de politie massaal beelden krijgt toegestuurd. Beschikt u over beelden? Deel deze dan vooral met de politie. We komen later deze middag met een speciale link waar de beelden gedeeld kunnen worden zodat ze rechtstreeks bij het onderzoeksteam terecht komen.