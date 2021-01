Getuigen gezocht van mishandeling op station Zwolle

De medewerkers probeerden de twee verdachten onder controle te krijgen, maar beiden verzetten zich hevig. Uiteindelijk wist één van hen te opkomen. Naar hem zijn we nog op zoek. Natuurlijk onderzoekt de politie de camerabeelden uit de omgeving. We kunnen daarnaast de hulp gebruiken van getuigen. Mensen die deze ochtend iets gezien of gefilmd hebben, vragen we om hun tips en beelden met ons te delen. Of misschien weet iemand waar de nog onbekende verdachte naar toe is gevlucht. Melden kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Het uploaden van beeldmateriaal kan via deze link. Vermeld daarbij dan zaaknummer 2021039395.

Eén verdachte kon wel worden aangehouden. Het gaat om een 19-jarige jongeman uit Schiedam. Hij wordt verdacht van belediging, openlijke geweldpleging en mishandeling. De Veiligheid- en Servicemedewerkers zijn voor hun verwondingen in het ziekenhuis behandeld.