Man aangehouden in verband met voorbereiden brandstichting

Rond 19.45 uur kreeg de politie de melding dat er een grote hoeveelheid benzine was getankt in een aantal jerrycans. De verdachte was inmiddels vertrokken maar werd met zijn auto aangetroffen op de Prunus. In de kofferruimte van de auto lagen meerdere jerrycans en flessen die gevuld waren met benzine. De bestuurder, een 21-jarige inwoner van Veenendaal, werd aangehouden terzake het plegen van voorbereidingen voor brandstichting. De verdachte is ingesloten en wordt nader verhoord. De met benzine gevulde jerrycans en flessen zijn in beslag genomen.