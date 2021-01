22 Personen aangehouden

Haarlem

Jammer genoeg was het vooral in het Haarlemse Schalkwijk tussen 20.00 uur en ongeveer 23.30 uur onrustig. Een groep van ongeveer 75 personen zorgden voor overlast en vernielingen in de omgeving van de Belgiëlaan en de Laan van Angers, ook gooiden ze met vuurwerk naar de politie. Ook is een persfotograaf van het Haarlems Dagblad bekogeld. Politie doet hier onderzoek naar. De pers moet in vrijheid kunnen werken.

Door de politie is de Mobiele Eenheid ingezet, waarna de rust weer terugkeerde. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de landelijke media is daar door ME geen traangas gebruikt in Haarlem.

De teamchef van de politie Haarlem, Marianne Dubbeld zegt daarover: “Helaas moesten we gisteravond stevig optreden tegen een groep relschoppers. Deze groep was bewust uit op een confrontatie met de politie. Ze pleegden vernielingen, stichtten brandjes en er raakten ook spullen van buurtbewoners en middenstanders beschadigd. Ik begrijp dat de schrik er bij hun goed in zit. Het gedrag van deze relschoppers is onacceptabel en daarom treden we op. Als politie doen we op zo’n moment altijd een stap naar voren. Dat doen politiemensen, maar voor onze collega’s was dat natuurlijk ook deze keer weer confronterend. In een tijd waar al zoveel gevraagd wordt van politiemensen’.

Door de politie zijn in Haarlem 14 personen aangehouden, in de leeftijd van 16 t/m 29 jaar oud.

Onderzoek en getuigenoproep

De recherche zal de komende dagen actief op zoek gaan naar andere verdachten die zich schuldig maakten aan strafbare feiten . Beelden op social media en van bodycams zullen daar voor gebruikt worden. Meerdere aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.

Het Openbaar Ministerie gebruikt snelrecht om de verdachten direct te kunnen bestraffen. Heeft u informatie die de politie kan helpen in dit onderzoek, deel dit dan a.u.b. via www.politie.nl. Bij het kopje ‘aangifte of melding doen’. Heeft u beelden van de ongeregeldheden? Deel deze beelden dan met ons! Politie.nl/upload