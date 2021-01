Getuigen gezocht van zware mishandeling

Rond 21:20 uur stak het slachtoffer de Stationsstraat over bij het zebrapad ter hoogte van het voormalige politiebureau, toen twee scooters met daarop 4 personen hem geen voorrang verleenden en doorreden. De man riep iets naar hen waarop de scooters stopten. De twee passagiers stapten af en gingen achter de man aan. Het slachtoffer rende weg, maar werd door de mannen ten val gebracht en vervolgens geslagen en geschopt. Toen de man na de mishandeling opstond, kwam één van de scooters op hem afrijden en reed hem opzettelijk aan. Het slachtoffer brak hierbij zijn been.



De politie onderzoekt de mishandeling en zoekt getuigen. Heeft u rond 21:20 uur de mishandeling of aanrijding op de Stationsstraat gezien? Heeft u de mogelijke daders voor of na het incident in de omgeving gezien? Of heeft u meer informatie over deze zware mishandeling? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).



2021013840