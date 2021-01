Chemische stoffen aangetroffen in auto, inzittenden aangehouden

Rond 21:30 uur zagen agenten de auto met brandende lichten en een draaiende motor staan. Omdat de avondklok in was gegaan, controleerden zij of de inzittenden een ontheffing hadden om nog op straat te zijn. De inzittenden overhandigden hun legitimatiebewijzen, maar de agenten zagen dat deze vals waren.

Bij het doorzoeken van de auto vond de politie een koffer met daarin chemische stoffen. Het Team Explosieven Verkenning (TEV) kwam ter plaatse om te beoordelen of de stoffen explosief konden zijn. Ook de brandweer kwam ter plaatse. Vermoedelijk gaat het om stoffen die gebruikt kunnen worden om brand te stichten of om drugs mee te produceren. De twee inzittenden van de auto zijn aangehouden. Het gaat om een 40-jarige vrouw en een 25-jarige man, beiden zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij zitten vast en worden gehoord.