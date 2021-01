Gewelddadige straatroof in Team West

Gewelddadige straatroof - Delft

Op donderdag 14 januari rond 17.45 uur werd een vrouw door een man overvallen vlak voor het portiek van haar flat aan de Artemisstraat in Delft. Het slachtoffer werd daarbij door de man meerdere keren gestoken in haar nek, schouderblad, zij en hand. De straatrover ging er met de tas van het slachtoffer vandoor. Deze werd later op de Herculesweg in Delft teruggevonden. De waardevolle spullen waren eruit gehaald. De verdachte man droeg een opvallende Kobalt blauwe jas winterjas met een horizontale witte streep op de borst en een verticale witte streep vanaf de capuchon tot het einde van de rug. In deze uitzending doen wij een getuigenoproep.



Vuurwerkbom Barnsteenhorst - Den Haag

Op woensdag 11 november rond 19.30 uur vond bij een portiekwoning aan de Barnsteenhorst in Den Haag een explosie plaats. Dit heeft veel schade opgeleverd. Het is goed mogelijk dat de verdachten het verkeerde adres te pakken hebben gehad. Een van de verdachten had een oranje / gele Thuisbezorgd jas aan. Door getuigen is gezien dat deze verdachte in de richting van de Reigersbergenweg is vertrokken in een blauwe auto. In de uitzending delen we een uitgebreid signalement.



Bankhelpdeskfraude - Delft

Een Delftenaar werd op maandag 12 oktober gebeld door een man die zich voorstelde als een bankmedewerker. Deze zogenaamde bankmedewerker vertelde dat er problemen waren met zijn pinpas. Uit voorzorg zou deze zogenaamde bankmedewerker de pinpas blokkeren maar hiervoor was wel de pincode nodig. Twee minuten later stond er uit het niets een zogenaamde medewerker voor de deur van het slachtoffer en vertelde hen dat hij de bankpas kwam ophalen. Het slachtoffer overhandigde zijn pinpas waarna de zogenaamde bankmedewerker de pinpas leek door te knippen. Later bleek er een groot bedrag te zijn gepind. Ook werd voor 3000, - euro aan cadeaukaarten met deze bankpas aangeschaft bij een winkel aan de Dasstraat in Delft. In de uitzending tonen we camerabeelden van de pinner aan de Dasstraat in Delft.



Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.



