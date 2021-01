Politie lanceert Whatsapp nummer voor uploaden beelden relschoppers

Het overgrote deel van de aangehouden relschoppers is meerderjarig en komt uit Rotterdam. Op dit moment zijn er twaalf verdachten heengezonden, zij waren opgepakt voor het overtreden van de avondklok en het niet voldoen aan een bevel vordering. Het toetsingsproces van de overige verdachten loopt. Personen die zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging blijven vast zitten. Het is ook goed mogelijk dat uit beelden blijkt dat sommigen heengezonden personen toch weer als verdachte worden aangemerkt. Zij worden dan opnieuw aangehouden.



Deel uw informatie en beelden met ons

In het onderzoek is een zeer belangrijke rol weggelegd voor beelden. Heeft u met een telefoon, dashcamcamera of deurbelcamera videobeelden of foto’s gemaakt van de ongeregeldheden? Deze ontvangen we graag. U kunt uw beelden uploaden via https://www.politie.nl/algemeen/meldingen-over-rellen.html?sid=ee4b1b1e-24ed-4c8d-bf71-a91bf60fb608.



U kunt uw beelden ook delen met ons via WhatsApp op telefoonnummer 06-18388445. Open WhatsApp, kies 'nieuw contact' en voeg telefoonnummer 06-18388445 toe om uw beelden te versturen. Een andere mogelijkheid is om uw WhatsApp te openen en achter 'nieuw contact' het teken voor QR Code te selecteren. Scan vervolgens de QR code hieronder en stuur ons uw beelden





Heeft u geen beelden maar wel informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek, dan horen wij deze uiteraard graag. Daarvoor kunt u bellen met de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Als u informatie heeft, maar deze liever anoniem deelt, bel dan met M. via 0800-7000. Ook is er de afdeling Team Criminele Inlichtingen waar u uw informatie vertrouwelijk kunt delen. Zij zijn te bereiken via 088-6617734.



Gelijk met het proces van binnenhalen van zo veel mogelijk beelden zijn rechercheurs bezig met het bekijken en analyseren van beelden. Beelden die geschikt zijn voor de herkenning van relschoppers zullen binnen de politie-organisatie getoond worden aan wijkagenten en andere politiemedewerkers voor herkenning. Relschoppers die niet intern herkend worden, zullen getoond worden aan het grote publiek via politie.nl, social media en opsporingsprogramma’s als Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht. Ben je bij de ongeregeldheden betrokken geweest dan kun je je natuurlijk altijd direct zelf nog melden.