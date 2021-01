Ruim 50 aanhoudingen na ongeregeldheden in Rotterdam

Bron foto: Joëy Heijstek | MediaTV.nl

Rond 19.30 uur verzamelde op de Beijerlandselaan een groep jongeren. Naar aanleiding van de berichtgevingen op de sociale media waren agenten extra alert en werd deze groep gesommeerd te vertrekken uit het gebied. Hier voldeden de jongeren niet aan, waarop de politie groot opschaalde. De groep jongeren werd groter en op het hoogtepunt waren er een paar honderd relschoppers op de been. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk, ook brachten de relschoppers vernielingen aan, plunderden verschillende winkels en ook brandstichting werd niet geschuwd. Agenten konden door hun aanwezigheid voorkomen dat nog meer winkels werden geplunderd. Het politiebureau aan het Sanderlingplein kreeg stenen door de ruit en ook hier werd getracht brand te stichten.Door snel ingrijpen, kon voorkomen dat het politiebureau in brand vloog. In het pand waren op dat moment geen mensen aanwezig.

Inzet politie

Om de rust terug te laten keren in het gebied schaalde de politie verder op. De ME was aanwezig en voerde diverse charges uit. Ook werd de waterwerper in gezet en overwoog de politie op enig moment om traangas te gaan gebruiken om de relschoppers te verspreiden. Rond 20.30 uur loste een agent een waarschuwingsschot nadat zij in het nauw werden gedreven door een aantal relschoppers.

Collega gewond

De politie hield zo’n 50 relschoppers aan. Bij de aanhouding van een verdachte is een agent gewond geraakt. Hij raakte gewond aan zijn been en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de opruiers en relschoppers en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Oproep tot het delen van beelden

Heeft u videobeelden of foto’s gemaakt van deze ongeregeldheden? Deze ontvangen we graag. Via deze link kunt u de beelden uploaden. Of stuur ze privé via onze social media kanalen.