Politie treft gestolen auto’s en grote partij tv’s aan en verricht aanhouding

De politie deed onderzoek naar de diefstal van een auto. Die auto was in de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 januari 2021 gestolen in Alkmaar. Het speurwerk leidde de agenten naar een bedrijfsterrein in Raamsdonk, waar ze dinsdag 26 januari aanvullend onderzoek deden. Tijdens dat onderzoek troffen ze in een zeecontainer de in Alkmaar gestolen auto aan. In die container stond bovendien nog een auto. Ook dit voertuig bleek van diefstal afkomstig te zijn. Deze auto is tussen woensdag 13 januari en zaterdag 23 januari weggenomen bij een bedrijf in Heerhugowaard.