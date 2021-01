Politieauto met daarin verdachte huisvredebreuk betrokken bij aanrijding

De vrouw die door de politiemensen naar het arrestantencomplex moest worden gebracht, was die ochtend aangehouden op verdenking van huisvredebreuk. Een beveiliger van een recreatiepark in Oosterhout had de vrouw, samen met een 34-jarige man uit Litouwen, slapend aangetroffen op de vloer van een huisje in het Oosterhoutse park. Het tweetal, dat vermoedelijk onder invloed van alcohol was, reageerde agressief op de komst van de beveiliger en wilde het huisje niet verlaten. Daarop zijn ze door gealarmeerde politiemensen aangehouden op verdenking van onder andere huisvredebreuk en overgebracht naar het cellencomplex in Breda.