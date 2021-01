Twee verdachten aangehouden

Het gaat om twee twintigers. Ze zijn beide woonachtig in Tilburg. De twee zijn ingesloten in een politiecellencomplex. Ze zitten nog vast, de twee zijn in verzekering gesteld en worden vandaag gehoord door rechercheurs.

In een woning aan de Edisonlaan in Tilburg werd de bewoner aangehouden omdat hij opriep tot rellen, maar ook had hij een verboden wapen in huis. De man is ingesloten in een politiecellencomplex en wordt vandaag door rechercheurs gehoord. Hij zit nog vast.