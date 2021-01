Twee vernielers aangehouden in Roosendaal

Zij is ingesloten in een politiecellencomplex en daar in verzekering gesteld. De vrouw wordt gehoord door rechercheurs.

Ook werd op de Van Gilselaan in Roosendaal een 19-jarige jongen uit die plaats aangehouden wegens openlijke geweldpleging tegen goederen. Hij vernielde straatmeubilair. Ook hij is ingesloten in een politiecellencomplex. De man zit nog vast en wordt gehoord door rechercheurs.