Zes aanhoudingen tijdens relatief rustige avond. Vooral goedwillenden op de been.

In de vooravond verzamelde zich een grote groep mensen in het centrum van Breda. Zij kwamen om ‘de stad te beschermen en niet om te rellen’, maakten zij aan de politie duidelijk. Ondanks dat dit sentiment bijzonder werd gewaardeerd, bedankte de politie vriendelijk voor verdere samenwerking en werd ook deze groep om 20.30 uur verzocht voor de Lockdown naar huis te gaan. Daar gaf de groep massaal gehoor aan en zodoende waren de straten rond het centrum om 21.00 ver leeg. Buiten wat kleinere opstootjes bleef het verder rustig in de regio. Tegen middernacht stond de teller op zes aanhoudingen voor de hele eenheid. Hopelijk is daarmee een trend gezet voor de komende dagen. Ondertussen maken OM en politie ook duidelijk dat raddraaiers niet alleen strafrechtelijk, maar ook civielrechtelijk of bestuurlijk zullen worden aangepakt als dat nodig is. Schade aan gemeente-eigendommen zal zo mogelijk op daders, of bij minderjarigen op hun ouders, worden verhaald.