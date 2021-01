Vierde avond met avondklok rustiger verlopen

Nederland - Rondom de avondklok is het dinsdagavond rustiger verlopen dan de dagen daarvoor, constateert de politie. In verschillende steden verzamelden zich wel groepen mensen op straat. Op enkele plaatsen kwam het enige tijd tot een confrontatie met de politie, bijvoorbeeld in Rotterdam. In Hilversum en Amsterdam verspreidde een groep mensen zich toen de ME zich vertoonde.