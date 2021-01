Getuigen gezocht na beroving met geweld in Apeldoorn

De politie is op zoek naar getuigen die rond die tijd in de buurt waren en mogelijk iets hebben gezien. Zo is mogelijk een blauwe stationcar betrokken. Daarnaast is de politie op zoek naar twee jongens met een mondkapje, die het slachtoffer voorbijliepen kort voordat hij zijn auto afsloot. Hun signalement is verder onbekend.

Heb je iets gezien, of mogelijk beelden van de omgeving? Of ben jij een van deze jongens met mondkapje? Neem dan contact op met de politie via 0900 – 8844. Wil je een tip geven die niet naar jou herleidbaar is? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000.

2021012499 ^JH