Minderjarige uit Westervoort aangehouden na oproep om te rellen

Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie deden dinsdag de 26e al een oproep aan ouders: hou je kinderen thuis. Veel relschoppers die de afgelopen avonden zijn opgepakt, zijn tieners en wonen nog thuis. Het OM en de politie roepen ouders op om in contact te blijven met hun kinderen en hun kinderen thuis te houden. De avondklok is er niet voor niets. Intussen wordt gekeken of en hoe de schade kan worden verhaald op de relschoppers. De schade aan winkels, auto’s, en publiek bezit is in sommige plaatsen enorm: 'Laat het een waarschuwing zijn voor iedereen met plannen.'