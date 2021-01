Grote escalaties voorkomen

Ook vandaag waren de oproepen op social media tot rellen en plunderen niet van de lucht. De focus lag daarbij vooral op Rotterdam. We volgden alles op de voet en prepareerden ons voor de avond. Het gesprek aangaan, waarschuwen en waar nodig direct aanhouden, gaf raddraaiers weinig ruimte. Kort en krachtig optreden op de Beijerlandselaan en de Putselaan voorkwam erger.

Voornamelijk jongeren

Niet alleen in Rotterdam-Zuid, maar ook op de Schiedamseweg in Rotterdam-West zorgden kleine groepen, voornamelijk jongeren, voor overlast. Uiteindelijk zijn er 81 mensen aangehouden voor onder andere vernieling, overtreden avondklok, samenscholing en geen ID kunnen tonen. Er raakte niemand gewond. Het merendeel van de verdachten is aangehouden op Rotterdam-Zuid en komt daar ook vandaan. Het gaat veelal om jongeren die nog thuis wonen.

Snel optreden gewenst effect

“We wilden vanavond niet weer geconfronteerd worden met buitensporig geweld en plunderingen zoals op maandagavond. Gelukkig heeft forse inzet en snel handelen tot een beheersbare avond geleid”, aldus een ME commandant.

Oproep tot het delen van beelden

Heeft u videobeelden of foto’s gemaakt van ongeregeldheden? Deze ontvangen we graag. Via deze link kunt u de beelden uploaden.