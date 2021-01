Politie houdt inbreker buiten heterdaad aan

De man was in beeld gekomen tijdens het politieonderzoek naar de inbraak en werd al even gezocht. Hij liep dinsdagavond 26 januari 2021 rond 22.00 uur tijdens een controle in de wijk tegen de spreekwoordelijke lamp. De verdachte is voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.

Bij de inbraak in de kledingwinkel in Gilze in het voorjaar van 2020 is een grote hoeveelheid kleding gestolen.