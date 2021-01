Twee arrestaties voor bedreiging en opruiing

Uit het onderzoek kwam naar voren dat een van die berichten vermoedelijk geplaatst was door een 19-jarige Bredanaar die onlangs door een van de in het bericht genoemde agenten bekeurd was voor het rijden zonder rijbewijs. Vanmorgen is hij als verdachte aangehouden. Dinsdagmorgen werd al een 23-jarige Bredanaar als verdachte aangehouden. Politie en Justitie nemen dergelijke bedreigingen in de richting van agenten hoog op. Immers door de bedreigingen wordt een inbreuk gedaan op hun persoonlijke levenssfeer.