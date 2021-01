Zinloos geweld en een poging brandstichting in Bureau Brabant

In de nacht van Oud op Nieuw, op 1 januari 2021, gooien twee daders een zelfgemaakte brandbom, een molotovcocktail dus, tegen de gevel van het gemeentehuis in Valkenswaard. De brandstichters fietsen vanaf de Markt de Hofnar in, waaraan het gemeentehuis ligt. Camerabeelden leggen vast dat ze hun fietsen bij de pilaren wegzetten. Ze rommelen wat met een fles. Even later loopt een van hen daarmee naar het gemeentehuis en gooit het brandende goedje tegen de gevel. Het blijft bij een poging tot brandstichting omdat kennelijk de doek die een van de daders aanstak uit de fles valt. De daders gaan er daarna op hun fietsen vandoor in dezelfde richting als zij gekomen zijn.