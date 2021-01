Twee relschoppers in Eindhoven aangehouden

Het onderzoek naar de ongeregeldheden is in volle gang. Wij doen er alles aan om de relschoppers aan te houden. Inmiddels hebben we al van ruim 1100 mensen tips en/of beelden binnen gekregen. De wens om de politie te helpen bij dit onderzoek is kennelijk erg groot. Als politie zijn wij gewend om iedere tipgever afzonderlijk te bedanken, maar dat is in dit geval ondoenlijk. Daarom willen we langs deze weg laten weten dat we bereidheid tot het delen van informatie enorm waarderen.