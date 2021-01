Twee aanhoudingen voor opruiing

Via berichten op sociale media riepen ze op om te gaan rellen in Tiel. De politie is, helemaal nu, alert op deze berichten en de verspreiders ervan. De twee zitten nog vast.

Opruiing is het oproepen tot iets wat niet geoorloofd is. Het is strafbaar en de gevolgen voor verdachten kunnen verstrekkend zijn. Denk daarbij aan vervolging en een strafblad. Ook kunnen er boetes tot 21.750 euro worden opgelegd. In de afbeelding hieronder vind je alle informatie.

^SV 2021043695