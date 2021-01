Aanhoudingen in onderzoek opruiing

In het onderzoek naar de groep kon de recherche meerdere personen identificeren. Dit leidde afgelopen dinsdag tot de aanhouding van de zes jongeren uit Gouda. En vandaag tot de aanhouding van de zevende verdachte uit Gouda. Ze worden allemaal verdacht van het aansporen tot geweld. Drie verdachten worden morgen voorgeleid. Vier worden heengezonden in afwachting van nader onderzoek, zij blijven nog wel verdachte. Het OM neemt nog een beslissing over hun vervolging. De recherche zet het onderzoek voort.



Gemeenten en politie treden samen op tegen dit gedrag. Naast strafrechtelijk vervolging via de politie, kan de gemeente een bestuurlijke maatregel treffen. Gemeente Gouda heeft de zes verdachten die dinsdag zijn aangehouden een last onder dwangsom opgelegd, om herhaling van een overtreding te voorkomen. Als een van de jongeren in herhaling valt, kan de gemeente hen een dwangsom opleggen van 2.500 euro.



Opruiing

Opruiing is een strafbaar feit. Niet alleen het plaatsen van dit soort berichten, maar ook het delen ervan kan grote gevolgen hebben. Voor dit soort vergrijpen krijg je een strafblad en dat heeft grote gevolgen voor je toekomst. Dus plaats / deel dit soort berichten niet en blijf thuis. Ook voor minderjarigen zijn er stevige straffen en grote gevolgen. Door je strafblad kun je bijvoorbeeld moeilijker een baan of een stage krijgen. Daar kun je heel lang last van houden.