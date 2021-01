Getuigen gezocht na geloste schoten

Een melder zou een aantal schoten hebben gehoord. Agenten troffen op de locatie een aantal hulzen aan. Er is een plaats delict gemaakt en de Forensische Opsporing stelde enkele sporen veilig. Niemand is aangehouden of gewond aangetroffen.



Wie weet er meer?

Heeft u die gisteravond tussen 19:00 – 21:00 uur iets opvallends gezien of gehoord in de omgeving van de President Kennedystraat? Of beschikt u over andere informatie die het onderzoek verder zou kunnen helpen? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844. U kunt ook een anonieme melding doen via Meld Misdaad Anoniem (MMA). Dit kan door te bellen met 0800-7000 (gratis) of door het online te melden.