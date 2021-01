Katwijker aangehouden voor bedreigen agent

De Katwijker bedreigde de agent dinsdagavond op social media. Hierop deed de agent direct aangifte en startte de politie een onderzoek. Dit leidde woensdagavond 27 januari tot de aanhouding van de 20-jarige verdachte in zijn woning. De man is gedagvaard en moet zich bij de politierechter verantwoorden.



Onaanvaardbaar

Het bedreigen van politieagenten is een zeer ernstige gedraging die volstrekt onacceptabel en onaanvaardbaar is. Politie en justitie tolereren geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op.