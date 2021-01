Oplichters aangehouden

De zaak kwam aan het licht toen de TU in Delft begin dit jaar wijkagenten benaderde en de oplichtingszaak aan hen voorlegde. Onder hun naam werd geprobeerd 200 robotstofzuigers ter waarde van tienduizenden euro’s te bestellen en deze af te laten leveren op het TU terrein. Dezelfde oplichters probeerden ook een ander bedrijf op te lichten met de aanschaf van Ipads ter waarde van meer dan honderdduizend euro. In overleg met de officier van justitie hielden rechercheurs de drie verdachten op het moment van de levering aan.

In het onderzoek dat hierop volgde werden de woningen van de verdachten doorzocht, waaronder één in Rotterdam. Hier werd een hennepkwekerij met circa 200 planten aangetroffen. Naast diverse gegevensdragers is er ook een auto in beslag genomen. De verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten en moeten zich later dit jaar verantwoorden voor de rechter.