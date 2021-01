Aanhouding na poging diefstal in Tilburg

De politie ontving rond middernacht een melding dat er zojuist een poging beroving had plaatsgevonden aan het Burgemeester Stekelenburgplein in Tilburg. Het slachtoffer vertelde dat ze door een man meerdere keren was bedreigd en dat ze haar eigendommen moest afstaan. Nadat beveiligers van het naastgelegen treinstation haar richting op kwamen gelopen, ging de verdachte er zonder buit vandoor. Politiemensen zagen enkele minuten later een man, die voldeed aan het signalement van de dader, lopen over het NS-plein in Tilburg. De 43-jarige man, zonder vaste woon of verblijfplaats, is aangehouden en overgebracht naar het politiecellencomplex. Daar wordt hij verhoord door rechercheurs die de zaak onderzoeken.