Drie nieuwe aanhoudingen voor rellen in Eindhoven

Verdenkingen

De mannen (19, 31 en 47) worden respectievelijk concreet in verband gebracht met de plundering, deelname aan de rellen en de vernieling van de waterwerper van de politie. Uit onderzoek blijkt ook dat één van de eerder aangehouden verdachten vermoedelijk direct betrokken is bij de vernieling van de auto van Prorail.



Aanhouding plunderaar

In het Centraal Station werd een winkel met geweld geplunderd. Deze beelden wekten landelijke ontsteltenis én collectieve verontwaardiging op. Vandaag arresteerde de politie een 19-jarige Eindhovenaar. Wij hebben dankzij ons onderzoek én ontvangen beeldmateriaal het sterke vermoeden dat deze man als een van de eersten de winkel binnendrong.



Aanhouding vernieling waterwerper/waterkanon

Een 47-jarige man uit Nunspeet is aangehouden nadat hij zich vanavond meldde op het bureau in Apeldoorn. Het betreft de man die een fiets onder de waterwerper gooide. De waterwerper van de politie raakte daardoor beschadigd. De Nunspeetse verdachte werd aan de hand van beelden herkend.



Aanhouding mogelijke relschopper

Ook hielden we een 31-jarige man uit Eindhoven als verdachte aan omdat hij in verband wordt gebracht met openlijke geweldpleging tijdens de rellen.



Vernieling auto Prorail

Gedurende de rellen werd een auto van Prorail voor het Eindhovense Centraal Station vernield door relschoppers. Uit onder andere nauwgezette bestudering van beeldmateriaal blijkt dat één van de eerder aangehouden verdachten vermoedelijk direct betrokken is bij het vernielen van de auto.

72 aanhoudingen

In totaal pakten we inmiddels 72 verdachten op in verband met de rellen. En er zullen op korte termijn nog meer aanhoudingen gaan volgen.

Grote dank voor info maar blijf delen!

Het onderzoek naar de ongeregeldheden gaat onverminderd voort. Wij doen er alles aan om de relschoppers op te pakken. Gisteren ontvingen we al van ruim 1100 mensen tips en/of beelden. De collectieve steun vanuit het publiek om de politie te helpen bij dit onderzoek is ontzettend groot en wij waarderen dat enorm. Hoewel er dus al heel veel materiaal beschikbaar is, vragen we burgers nog steeds om hun eigen beelden met ons te delen. Heeft u videobeelden of foto’s gemaakt van deze ongeregeldheden? Via deze link kunt u uw beelden met ons delen. Uiteraard is het ook van belang dat u, indien mogelijk, bij de beelden ook informatie geeft over wat en wie we er op kunnen zien.

Openbaar Ministerie

Persofficier Janine Kramer legt in dit bericht uit hoe de onderzoeken naar de rellen in o.a. Eindhoven verlopen.Ook gaat ze daar in op vragen als: komt iedereen voor de rechter en hoe zit het met het vergoeden van de schade?