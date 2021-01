Diverse incidenten op vijfde avondklokavond

Naast de aanhoudingen voor opruiende berichten zijn er ook andere arrestaties verricht. Een 19-jarige inwoner in Den Bosch is in zijn woonplaats aangehouden omdat hij een steen naar een politiebus gooide. In Bemmel heeft de politie een jongen opgepakt voor het vernielen van een boa-auto. Twee jongens van 15 en een jongen van 16 jaar zijn in Leiden aangehouden. Het drietal had tien nitraten en wasbenzine op zak.

In Amsterdam ontplofte een vuurwerkbom onder een geparkeerde politieauto. Op het moment van ontploffing zat er niemand in. Het voertuig liep schade op.