Drie aanhoudingen voor opruiing

Agenten zagen woensdagavond 27 januari de twee jongens lopen op de Newtonweg in de richting van de wijk Tweelingstad en omgeving. In de wijk Tweelingstad was op dat moment een noodbevel van kracht.

Beide jongens hadden een rugzak bij zich. Na controle bleek dat in een van de rugzakken een aantal bakstenen zat. Ook werd een steekwapen en vuurwerk aangetroffen. Dit wees erop dat beide jongens naar Harderwijk waren gekomen om de openbare orde ernstig te verstoren.

Het noodbevel was door de burgemeester afgegeven voor het gebied winkelcentrum Tweelingstad en omgeving omdat er concrete aanwijzingen waren dat een groep personen de intentie had om in dit gebied de openbare orde te verstoren en ernstige wanordelijkheden te veroorzaken.

Beide jongens zijn aangehouden op verdenking van opruiing, verboden wapenbezit en het voorhanden hebben van illegaal vuurwerk. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau en worden vrijdag 29 januari voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De 22-jarige man is donderdagochtend 28 januari op last van de officier van justitie aangehouden omdat hij eerder in de week via Social media opriep om te gaan rellen en vernielingen aan te richten in Harderwijk. Hij is ingesloten voor verhoor en wordt eveneens vrijdag 29 januari voorgeleid aan de rechter-commissaris

Opruiing

Naast de handhaving van de openbare orde op straat, investeert de politie intensief in de opsporing van mensen die zich niet aan de maatregelen houden en strafbare feiten plegen. Hieronder valt ook opruiing; het al dan niet via Social media aanzetten tot strafbare feiten.

Denk aan je toekomst

Denk goed na voor je een bericht plaatst of deelt op Social media of in chatgroepen. Dit kan grote consequenties hebben. Opruiing is een strafbaar feit. Niet alleen het plaatsen van dit soort berichten, maar ook het delen ervan kan grote gevolgen hebben. Voor dit soort vergrijpen krijg je een strafblad. En een strafblad heeft grote gevolgen voor je toekomst. Dus plaats / deel dit soort berichten niet en blijf thuis!

Op onze website is meer informatie te vinden over de maatregelen rondom corona.

Ziet u dat er in uw omgeving wordt opgeroepen tot ongeregeldheden of heeft u andere informatie die voor ons van belang kan zijn? Neem dan contact met ons op via het meldformulier op politie.nl of 0900-8844.

2021042241 / 2021042855 (hp)