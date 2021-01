Beheerder social media-account aangehouden voor opruiing

Wat is opruiing en wat is er zo erg aan? Het oproepen via berichten op bijvoorbeeld social media om te gaan rellen heet opruiing. Ook het oproepen tot samenkomsten die nu verboden zijn en tijdens de avondklok valt hieronder. Dit is strafbaar, ook als je zelf geen fysiek geweld gebruikt en ook als er helemaal geen rel ontstaat. In – vaak besloten – groepen gaan berichten rond om op concrete tijden en plaatsen te gaan rellen in Utrecht. Dit werkt opzwepend en kan een echte rel tot gevolg hebben. Deze accounts onderzoeken we en we sporen de beheerders en gebruikers op die opruiiende berichten plaatsen en verspreiden. Screenshots van berichten die wij krijgen van bezorgde bewoners via www.politie.nl -> meldingen over rellen, helpen hierbij! Ook via 0900-8844 krijgen we veel waardevolle informatie. We zijn hier erg dankbaar voor. Zo werken we samen aan het stoppen van opruiing. En aan het voorkomen van rellen en geweld in onze stad.

Blijf melden! Wij blijven onderzoeken en aanhouden! www.politie.nl -> meldingen over rellen, 0900-8844, anoniem 0800-7000 of een bericht aan je wijkagent.