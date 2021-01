Getuigen gezocht verdacht pakket teststraat GGD Hilversum

Om 9.50 uur ontdekte een getuige een verdacht voorwerp bij de GGD teststraat aan het Colosseum. De omgeving werd uit voorzorg afgezet en daarnaast werden enkele omliggende gebouwen ontruimd. Na onderzoek van de politie werd de Explosieven Opruimingsdienst opgeroepen om de situatie in te schatten. Het bleek te gaan om brandbare goederen met daaraan vastgemaakt een stuk vuurwerk. Dit vuurwerk is elders tot ontploffing gebracht. De verwachting is dat het terrein in de loop van vrijdagmiddag weer kan worden vrijgegeven.

Getuigen gezocht

Om een beter beeld te krijgen van de situatie zijn wij op zoek naar getuigen die voor 9.50 uur iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de teststraat. Dat kan vlak daarvoor geweest zijn, maar ook iets vroeger in de ochtend of in de loop van de nacht. Denk bijvoorbeeld aan één of meerdere mensen die zich opvallend gedroegen, de omgeving verkenden of plots weggerend zijn.

Woont u in de directe omgeving van het Arenapark in Hilversum en heeft u camera’s aan uw huis of bedrijf? Dan kan het zijn dat u beelden heeft vastgelegd die waardevol zijn voor het onderzoek. Wij vragen u goed te kijken naar de beelden van vrijdagochtend 29 januari (en wellicht de nacht ervoor) en mogelijk relevante beelden met ons te delen.

Contact

Heeft u iets gezien, heeft u beelden of weet u meer? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Hier kunt u ook foto’s en videobeelden uploaden. Wilt u liever anoniem een melding doen? Bel dan 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl.