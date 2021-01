Let op: autodieven actief in Blaricum

De dieven lopen met een rugzakje door de straten en gaan dan op zoek naar de BMW’s. Ze nemen via een slinkse truc plaats in de auto en halen op deze manier de hele inboedel leeg: van sturen tot aan navigatiesystemen.

Iets gezien of gehoord?

De politie zoekt getuigen die iets hebben gezien of gehoord van de auto-inbraken in de omgeving van Het Vierde Kwadrant in Blaricum.

Hebt u camera’s hangen waar de verdachten op kunnen staan? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met M. op 0800-7000.



Bel 1-1-2

Ziet u iets verdachts bij u in de buurt? Aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Kunt u bijvoorbeeld de daders omschrijven of de vluchtrichting van de auto of scooter vertellen, dan komt de politie direct in actie. Maak als het kan een film of foto met uw mobiele telefoon. Let wel goed op uw eigen veiligheid! Meer tips vindt u op www.politie.nl .