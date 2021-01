Geweldsincident: getuigen gezocht!

Dinsdagavond 26 januari 2021 liep een vrouw over de Westerdraay in de richting van Kwadijk, ter hoogte van het bruggetje dat leidt naar de flats aan de Burg. D. Kooimanweg. Rond 20.00 uur kreeg de vrouw een harde duw van een onbekende man, waardoor ze voorover viel en op de grond terechtkwam. Op dat moment reed een bromfietser langs in de richting van Kwadijk, waardoor de aanvaller te voet wegvluchtte over het bruggetje in de richting van Burg. D. Kooimanweg. De man had lange dunnen benen en droeg vermoedelijk een hardloopbroek.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar diegene die dinsdagavond rond 20.00 uur op de bromfiets over de Westerdraay reed en mogelijk deze aanval heeft zien gebeuren. Deze bromfietsbestuurder/ster kan een belangrijke getuige zijn. Ook is de politie op zoek naar andere mensen die mogelijk iets van dit bovenstaande geweldsincident hebben gezien afgelopen dinsdagavond.

Bent u die bromfietser? Of heeft u informatie over bovenstaand incident?

Belt u dan a.u.b. met de politie in Purmerend via tel.nr. 0900-8844. Heeft u informatie maar blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000. Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2021018341 bij.

2021018341