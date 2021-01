Politie treft 18 kilo henneptoppen aan in woning

De politie kreeg de woning in het vizier naar aanleiding van een anonieme tip dat zich hier mogelijk een hennepkwekerij zou bevinden. Met die informatie, belden politieagenten op donderdag aan bij de woning. De deur werd geopend door de 46-jarige man en liet de politie binnen. Eenmaal binnen bleek geen sprake te zijn van een in zijnde werking hennepkwekerij maar roken de agenten wel een voor hen zeer bekende lucht. Hun reukvermogen liet hen niet in de steek, want in een slaapkamer, in een keuken en in het washok werden meerdere zakken met hennep gevonden. Het cashgeld lag verstopt in de keuken. Ook werd in het appartement nog apparatuur gevonden die veelal gebruikt wordt bij het kweken van hennep.

Personen in woning

In de woning waren meerdere personen aanwezig die na fouillering het pand mochten verlaten, op twee na. De 46-jarige man die de deur opende en een 25-jarige man. Bij hem werd voor bijna 5.000 euro aan contant geld aangetroffen en werd aangehouden op verdenking van handel in softdrugs. Beide mannen werden meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

Help de politie mee hennepkwekerijen te bestrijden!

Ruikt u henneplucht en denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties, bel de politie via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Onderstaande punten kunnen wijzen op een hennepkwekerij:

Aanwezigheid van hennepgeur.

Onveilige situaties door illegale aanpassingen in de meterkast of elektriciteitsaansluiting.

Constant zoemend of ronkend geluid.

Beslagen/afgeplakte ramen of gordijnen die nooit opengaan.

Voor meer informatie over illegale hennepteelt kunt u hier kijken.

2021003775