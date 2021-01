Aanhouding in reeks inbraken moskeeën

In het najaar 2020 leverde dit een match op bij zes inbraken moskeeën, drie inbraken viswinkels, één inbraak fysiotherapie en één inbraak auto.

Afgelopen dinsdag 26 januari 2021 is een 30-jarige man aangehouden op verdenking van een reeks aan inbraken waaronder die van de moskeeën. Verdachte zat reeds gedetineerd wegens een eerdere inbraak / bedreiging. Hij is in de Penitentiaire Inrichting opnieuw aangehouden verhoord en weer teruggebracht. Alle zaken worden door het Openbaar Ministerie gevoegd en de pro forma zitting is begin februari. Tot aan de zitting blijft de verdachte vast zitten.