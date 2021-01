Politie onderzoekt mishandeling van ouder echtpaar en zoekt getuigen

Kort voor de mishandeling was in de rij voor een kassa in de Albert Heijn een woordenwisseling ontstaan tussen het echtpaar en een vrouw. De vrouw was daarna boos weggelopen en liet haar boodschappen achter bij de kassa. Het echtpaar liep daarna naar buiten waar een man met stevige pas op hen afliep. Bij de fietsenrekken werd het echtpaar mishandeld. De man liep vervolgens weg de Koetsveldstraat in.