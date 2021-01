Beschonken man gooit raam van woning in

De bewoner hoorde rond 02.15 uur glasgerinkel bij zijn woning en besloot poolshoogte te nemen. Hij zag dat aan de achterzijde een raam was ingegooid. De veroorzaker stond nog buiten met nog een steen in zijn handen. Ook deze steen werd vervolgens door het raam gegooid. De bewoner wist de man te grijpen en belde de politie. De man, die onder invloed was van alcohol, werd vervolgens overgebracht naar het politiebureau. Hij zit vast voor verder onderzoek. De bewoner verklaarde de man niet te kennen. Wat zijn beweegredenen waren is nog niet bekend.