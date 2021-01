Politie zit bovenop opruiiers en onruststokers

(De cijfers in bovenstaande infographic zijn verzameld t/m donderdag 28 januari einde middag)

Een TGO-team dat zich momenteel bezig houdt met het opsporen van verdachten werkt daarbij samen met de recherche in de verschillende districten. Daarbij wordt onderzoek gedaan naar eerdere verstoringen van de openbare orde in de eenheid Zeeland-West-Brabant, maar er wordt gekeken naar online opruiing. De politie hield de afgelopen week al 33 mensen aan voor opruiing. Daarbij zijn ook verschillende telefoons en tablets in beslag genomen die na overleg met het Openbaar Ministerie verbeurd verklaard worden. Ook zijn 23 mensen aangehouden voor mishandeling, 10 voor vernieling en 27 voor het niet voldoen aan bevel of vordering. De 115 aangehouden personen hadden leeftijden tussen de 14 en 76 jaar.