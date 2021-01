Betrokkenheid burgers bij onlusten

Samen bijdragen aan de veiligheid



De betrokkenheid van burgers bij de veiligheid in de eigen omgeving is echter van groot belang. Er zijn meerdere manieren waarop burgers, met inachtneming van de COVID maatregelen en de avondklok, een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid en openbare orde in hun directe omgeving. Dit wordt al langer aangemoedigd vanuit de overheid. Het gaan dan bijvoorbeeld om buurtpreventie, het actief melden van strafbare feiten of verdachte situaties via 112, en het melden van strafbare feiten via meld misdaad anoniem.