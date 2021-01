Lockdown Entertainment voor jongeren

Volgens projectleider Roel is dat gesprek voor de politie belangrijk. ‘We horen dan van jongeren zelf wat zij van bepaalde onderwerpen vinden en kunnen daar op in spelen.’ Daarnaast kunnen de jongeren elkaar digitaal treffen in een digitaal jeugdhonk. Organisaties als jongerenwerk hebben toegang tot dit jeugdhonk, zodat zij ook met elkaar in gesprek kunnen gaan. ‘

In deze periode is het waardevol om een programma te hebben dat jeugd online - en dus vaak thuis - bezighoudt en waarbij er de mogelijkheid is om met diverse organisaties in gesprek te gaan. Roel: ‘We willen jongeren een leuk alternatief bieden om de lockdown door te komen. Met voor veel jongeren favoriete bezigheden, zoals gamen, muziek en beauty. Dat is juist in deze periode van groot belang.’

‘U-NIGHT’ start op maandag 1 februari aanstaande. Bekijk de website www.u-night.nl.